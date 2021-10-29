جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تدين اقتحام مكتب ’U TV’ ببغداد وتكشف تفاصيل التهديدات

2021/10/29 | 15:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الجمعة، الهجوم الذي تعرض له مكتب قناة "U TV" في العاصمة بغداد، فيما كشفت عن التهديدات التي تلقتها القناة أثناء عملية الاقتحام.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت الجمعية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الأول 2021)، إنها "علمت بقيام المسلحين المقتحمين لمكتب قناة UTV في بغداد بتسليم استعلامات المكتب "قداحات (ولاعات) نار" مصحوبة بتهديد شفوي باضرام النار في المكتب في حال استضافة شخصية سياسية كانت استضافتها احدى برامج القناة قبل يوم من التهديد".

وذكرت مصادر صحفية للجمعية أن "15 مسلحا اقتحموا مبنى المكتب الواقع في شارع النضال وسط بغداد بشكل مفاجئ، وقاموا بترهيب الكادر العامل في المبنى، وطالبوا موظفي الاستعلامات بتسليم القداحات الى ثلاثة من مقدمي البرامج السياسية في القناة".

واعلن مكتب القناة "جهله بانتماء المجموعة المسلحة التي اقتحمت القناة وروعت وهددت عدد من الاعلاميين العاملين فيها، وكانوا يستقلون سيارات رباعية الدفع بعضها مظلل، ولا تحمل لوحات رسمية".

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مكتب قناة UTV للتهديد باضرام النار فيها، فضلا عن العديد من الضغوطات التي تعرض لها مدير القناة علي عبد الامير عجام بشأن العديد من البرامج السياسية التي اثار فيها الضيوف اراءً سياسية.

وأدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق "هذا الاقتحام المسلح"، مؤكدة ان "تضييق محددات مساحات حرية التعبير والصحافة تتواصل دون رادع، وان مؤشرات حرية الصحافة، المكفولة دستوريا، ماضية بالتدهور لمرحلة اخطر".

وطالبت الجمعية القائدَ العام للقوات المسلحة بـ "فتح تحقيق بالحادث، ومعرفة الجهة المقتحمة للقناة، واتخاذ اجراءات حقيقية لمنع ترويع وتهديد الصحفيين والاعلاميين في بغداد والمحافظات الاخرى".

وأعلنت قناة ’UTV’ الفضائية، الخميس، اقتحام مكتبها في العاصمة بغداد، فيما طالبت بضرورة حماية العاملين فيه.





وقالت القناة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 تشرين الأول 2021): "تعرض مكتب قناتنا في بغداد إلى اقتحام مساء الخميس 28- 10-2021 من قبل مجموعة مجهولة العائدية، قامت بتهديد كادرنا وترويعه وتهديد عدد من الإعلاميين العاملين فيها".

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