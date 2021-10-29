محافظ ذي قار يقيم دعوى قضائية ضد شخص اعتدى على موظفة أثناء العمل

2021/10/29 | 15:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الجمعة، بتوجيه القسم القانوني في ديوان المحافظة بإقامة دعوى قضائية ضد "أحد المعتدين" على موظفة حكومية أثناء أداء واجبها الوظيفي.

وقال الخفاجي في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 تشرين الاول 2021)، إن "هذا التصرف المتهور وغير القانوني والأخلاقي لا يمت لقيم وتربية أبناء ذي قار، ولن تتوانى إدارة المحافظة في متابعة الجاني وتقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل".

واضاف البيان، ان "الخفاجي حذر الجميع من الاعتداء على موظفي الدولة ومؤسساتها"، مؤكدا أن "الملاحقة القانونية ستطال أي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال المشينة".

N.A

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