الأمن الوطني يُطيح بتاجر مخدرات في بغداد

2021/10/29 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، الإطاحة بتاجر مخدرات في بغداد.وذكر لجهاز الأمن الوطني في بيان مقتضب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قواته تمكنت من الإطاحة بتاجر مخدرات في بغداد".

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