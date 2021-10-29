"قبل أن تنقرضوا".. ديناصور يوجه رسالة للأمم المتحدة قبل قمة COP26

2021/10/29 | 15:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جُلب ديناصور إلى الحياة باستخدام مؤثرات بصرية في حملة جديدة من الأمم المتحدة، حيث وجه رسالة للبشر قبيل قمة COP 26، في حين أدى عدد من المشاهير صوت الديناصور بعدة لغات، من بينهم الممثل جاك بلاك.

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