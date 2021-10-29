2021/10/29 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، حرص العراق على مواكبة التطور العالمي في التحول نحو الطاقة النظيفة و المتجددة وحماية المناخ من خلال وضع خارطة طريق للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الغازية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يجدد تأكيده على المضي بمجال الطاقة المتجددة المركز الخبري الوطني.

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