حكم عسكري بالسجن 20 عاما على مساعد لزعيمة المعارضة في ميانمار

2021/10/29 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم القضاء التابع للمجموعة العسكرية الحاكمة في بورما (ميانمار) على أحد أقرب مساعدي الزعيمة المدنية المعزولة أونغ سان سو تشي الجمعة بالسجن 20 عاما بتهمة الخيانة، حسبما أكد محاميه.

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