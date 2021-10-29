بايدن يصل إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس

2021/10/29 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، ضمن جولة أوروبية جديدة ستستغرق خمسة أيام.وبايدن الذي وصل صباح اليوم إلى روما للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، […]

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