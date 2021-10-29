بعد ضجة في العراق... أول تعليق من الداخلية بشأن الفتاة 'اسراء'

2021/10/29 | 15:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، الجمعة، قضية زواج الفتاة القاصر (اسراء) التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وذكر بيان للشرطة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 تشرين الاول 2021)، "توصلت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام الى حقيقة ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لامرأة قالت فيه أن طليقها والد ابنتهما البالغة من العمر ١٢ عاما قام بتزويج ابنتهما التي كانت تحت رعايتها بعد طلاقها من والدها بالإكراه خارج المحكمة ودون رضى البنت".

وأضاف البيان، "حيث بين مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية أنه شكل فريق عمل مشترك من شعبتي الشؤون النسوية وشؤون العشائر التابعة للشرطة المجتمعية للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو".

واوضح، إن "الفريق قد التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها ، وأكدت ان الزواج قد تم برضاها، وهي سعيدة به، دون ان يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وبين مدير الشرطة المجتمعية ان الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر، وأضاف أن الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة ولي أمرها (الوالد)".

وأشار البيان، إلى أن "الشرطة المجتمعية قد نفذت أكثر من حملة توعوية للحد من حالات زواج القاصرات في أغلب محافظات البلاد، وهذه الحملات مستمرة الى الآن".

N.A

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