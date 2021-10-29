بالفيديو.. مطاردة هوليودية واطلاق نار بين الأمن وتاجر مخدرات في بغداد

2021/10/29 | 15:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الأمن الوطني، الجمعة، من اعتقال تاجر للمخدرات، في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز، في مقطع مرئي يوثق عملية اعتقال المتهم، تابعه NRTعربية (29 تشرين الاول 2021)، انه بعد ورود معلومات استخبارية بخصوص احد تجار المخدرات، شرعت مفارز الامن الوطني بنصب كمين محكم في احد احياء العاصة.

وبحسب المعلومات التي اوردها الجهاز، فان المتهم حاول الهروب من خلال اطلاق النار، لكن سرعان ما تمكنت القوات الامنية من اصابته في ساقه واعتقاله.

بعد تبادل لإطلاق النار ..



الأمن الوطني يُطيح بتاجر مخدرات في بغداد pic.twitter.com/v2LEf7Q3rj

— Dilshad Goran (@dilshad_goran) October 29, 2021

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