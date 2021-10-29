فارهة وتنطلق بجنون.. نظرة على أرقى شاحنة كهربائية في العالم

2021/10/29 | 15:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتميز شاحنة "ريفيان R1T" الكهربائية بالراحة مثل السيارة الفاخرة مع أداء خطير على الطرق الوعرة.

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