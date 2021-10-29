بالفيديو.. مصارع عراقي يتصدى لهجوم جماعي في بغداد

2021/10/29 | 16:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع مصور، وثقته كاميرات المراقبة، الجمعة، لحظة مهاجمة اشخاص لمصارع عراقي في بغداد.

وبحسب اللقطات التي وثقتها الكاميرات، اطلع عليها NRT عربية (29 تشرين الاول 2021)، فقد اظهرت اعتداء أكثر من 10أشخاص على شخص بمفرده في بغداد وهو المصارع الدولي مصطفى عبد الباسط العبيدي، حيث تصدى الاخير لهم بشكل لافت للانظار.

ولم يتسن لـ NRT عربية، معرفة تفاصيل الحادثة او اسباب الشجار الذي حصل في احد شوارع منطقة الاعظمية ببغداد.

اعتداء أكثر من عشرة أشخاص على المصارع الدولي مصطفى عبد الباسط العبيدي في بغداد pic.twitter.com/UcNgv91xRL

— Dilshad Goran (@dilshad_goran) October 29, 2021

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