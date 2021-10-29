2021/10/29 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد،

اليوم الجمعة، القبض على متهم انتحل صفة

ضابط أوهم فتاة بالتعيين وآخر بسرقة ١٠

ملايين دينار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعد أن استخبر مكتب

مكا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على "منتحل" صفة ضابط أوهم فتاة بالتعيين وآخر بالسرقة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على "منتحل" صفة ضابط أوهم فتاة بالتعيين وآخر بالسرقة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).