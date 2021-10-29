مجلة امريكية تتحدث عن الصدر: “افضل” أمل للولايات المتحدة

2021/10/29 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قالت مجلة أميركية، إن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بات أفضل خيار للولايات المتحدة لتأمين مصالحها.وأشارت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) الأميركية، في تحليل ان “مقتدى الصدر هو […]

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