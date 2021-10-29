الصحة تسجل 1397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/10/29 | 16:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي، اليوم الجمعة، في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان، ان “عدد الإصابات بلغت 1397 اصابة و 28 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 2433 حالة شفاء”.وكشفت عن عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم بلغ “86180 شخصا”.

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