هيأة الاعلام والاتصالات تناقش آليات النهوض بقطاع الإعلام تماشياً مع التطور التقني

2021/10/29 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقشت هيأة الاعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، مع عدد من اعلاميي البصرة وذي قار آليات النهوض بقطاع الإعلام تماشياً مع التطور الحاصل تقنياً في العالم و ترصين الخطاب الإعلامي الهادف الملتزم بقضايا […]

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