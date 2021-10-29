المباشرة بعملية عد وفرز محطات الرصافة وميسان وديالى بعد انهاء نينوى وبابل

2021/10/29 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت مفوضية الانتخابات بعملية العد والفرز لمحطات ميسان وديالى وجانب الرصافة من بغداد، في ثالث أيام عمليات العد اليدوي بعد النظر في الطعون المقدمة.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل لقناة التغيير إن عمليات العد والفرز تجري بانسيابية عالية وبحضور مراقبي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين، مؤكدا أن العمليات مستمرة لحين الانتهاء من جميع الطعون والبالغ عددها 2000 محطة انتخابية.

في الاثناء، أعلنت مفوضية انتخابات بابل مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني للمحطات المطعون بها في المحافظة وبنسبة 100 بالمئة وبدون وجود أي اختلاف بالنتائج الأولية المعلنة.

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