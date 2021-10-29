العراق وايران يبحثان تطوير العلاقات الثنائية على جميع الاصعدة

2021/10/29 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى رئيس دائرة الدول المجاورة وكالةً إحسان ياسين العوادي في مقر وزارة الخارجية، السفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي.وذكر بيان لوزارة الخارجية انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة المختلفة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التطرق إلى جدول الزيارات الرسمية المتبادلة المخطط لها والخطوات اللازم تنفيذها من قبل الجانبين على المدى المنظور في سبيل استمرار العمل لتعزيز سبل التعاون المشترك لما يحقق مصلحة البلدين الجارين.من جانبه، أكد السفير الإيراني أهمية التعاون والتنسيق في القضايا المطروحة، وقدم شكره للحكومة العراقية لقرارها الأخير بمنح سمات الدخول للمواطنين الإيرانيين في المطارات العراقية./انتهى9

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