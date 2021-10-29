عمليات البصرة تستمر في مطاردة المطلوبين للقضاء

2021/10/29 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة عمليات محافظة البصرة، اليوم الجمعة، أنها مستمرة بمطاردة المطلوبين للقضاء في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "استمراراً للعمليات التعرضية في مطاردة المطلوبين للقضاء ضمن قاطع عمليات البصرة، تمكنت القوات الأمنية من خلال اللواء الآلي السادس والثلاثين، ولواء مغاوير قيادة العمليات، وأفواج طوارئ شرطة محافظة البصرة، من إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين للقضاء".

وبينت أن "عمليات القاء القبض تمت ضمن القواطع التي شهدت عمليات تفتيش واسعة، وتضمّنت حيازة الأسلحة والمخدرات وحالات الدكة العشائرية والقتل الجنائي".

وأضافت أن "القوات الأمنية تمكنت ايضا من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع".

وأكد قائد العمليات، بحسب البيان، على "استمرار عمليات التفتيش ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، لفرض الأمن والاستقرار في المحافظة".

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