السودان.. إلى أين؟

2021/10/29 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانقلاب العسكري الذي شهده السودان فجر الاثنين يضع البلاد على سكة غامضة وينذر في حال اختارت القيادة منعطفا سلطويا، في أن يأخذ بالخرطوم إلى حالة من عدم الاستقرار والتأرجح الأمني والاقتصادي.

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