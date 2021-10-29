الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان

2021/10/29 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فازت الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2022/2024 بعد حصولها على 180 صوتا من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي جرت بالاقتراع السري.

وأعربت الإمارات عن تقديرها لانتخابها لهذا المقعد، حيث تواصل الدولة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.



وقد أتيحت لدولة الإمارات لدى تقديم ترشيحها للمقعد، فرصة تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته في السنوات الأخيرة للنهوض بحقوق الإنسان، ولا سيما لأفراد المجتمع الأكثر ضعفا.

وباعتبارها موطنا لأكثر من 200 جنسية من مجموعات متنوعة من الخلفيات العرقية والدينية، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بشدة باحترام حقوق الإنسان والبناء على تقدمها المطرد في هذا المجال.

وقد قامت على مر السنين بسن وتشريع سلسلة من القوانين واللوائح التي تكرس الحقوق الأساسية، وتوفر معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، وخاصة النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم، على النحو المنصوص عليه في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

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