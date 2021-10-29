الرشيد يخاطب المحاضرين والمتعاقدين الذين لم تصلهم رسالة التعبئة

2021/10/29 | 16:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعبئة جاءت بدون رسالة، للبعض .

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