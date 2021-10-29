مفاتيح جوهرية لترقية الصحة - مصعب قاسم عزاوي

2021/10/29 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.سنتحدث في هذه المحاضرة عن اختبارات الفحص والفحوصات الروتينية والاحتياطات البسيطة التي يمكن أن تساعدنا في البقاء في الصدارة في مجال الرعاية الصحية لأبداننا وعقولنا.في عام 2009، أصدرت كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد دراسة تظهر أن التدخين وار ......





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