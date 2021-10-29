لابورتا: برشلونة تأخر في إقالة كومان ونتواصل مع تشافي

2021/10/29 | 16:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أكد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا التواصل مع المدرب تشافي لقيادة النادي الكتالوني وخلافة الهولندي رونالد كومان الذي أقيل من منصبه يوم الأربعاء الماضي.وقال لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، لتقديم المدرب المؤقت سيرجي بارخوان: ”أريد أن أشكر رونالد كومان، قاد الفريق للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، وبالطبع سوء النتائج سبب إقالته، فالوضع أصبح لا يطاق".وأضاف: ”ربما كان علينا أن نقرر إقالة كومان في وقت سابق، أنا أتحمل المسؤولية، بتحليل الموقف حققنا فوزين على فالنسيا ودينامو كييف، لكن الوضع كان غير مقبول، وبدأ الفريق يتهاوى“.وأوضح لابورتا: ”العلاقة مع كومان جيدة، لمس دعم الإدارة له ثم تفهم قرار الإقالة، كومان يعرف أن الإقالة أمر وارد في عالم كرة القدم، والمفاوضات لفسخ التعاقد بيننا تسير على ما يرام، نحن نحترم اتفاقاتنا“.وبسؤاله عن خليفة كومان، قال لابورتا: ”لن أكشف عن قائمة المرشحين لتدريب برشلونة، لأنها ستكون خطوة غير مهنية، لا نريد أن نؤذي أحدا“.وعن تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري قال لابورتا: ”يوما ما سيكون تشافي مدربا لبرشلونة، أثق في المحيطين بي، إنهم يتابعون تطور تشافي، ويعرفونه أكثر مني“.

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