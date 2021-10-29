2021/10/29 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، مديرية المرور العامة، بإصدار إجازة سوق دولية للراغبين في حصولها.وذكر الغانمي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المواطن العراقي يستحق أن يكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يوجه المرور باصدار اجازة سوق دولية للراغبين في حصولها المركز الخبري الوطني.

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