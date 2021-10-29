المفوضية تحسم الجدل وتؤكد تطابق نتائج العد اليدوي مع الإلكتروني

2021/10/29 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، على تصريحات بعض الكتل السياسية حول زيادة مقاعدها الانتخابية بعد العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، فيما أكدت تطابق نتائج العد اليدوي مع الإلكتروني.[…]

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