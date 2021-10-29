2021/10/29 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نشرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تعليمات منح اجازة السوق الدولية.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “حسب توجيهات وزير الداخلية اعثمان الغانمي واسـتناداً لاحكـام المـادة ( 47 / اولا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تنشر تعليمات منح اجازة السوق الدولية المركز الخبري الوطني.

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