2021/10/29 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت مديرية مكافحة المخدرات القبض على 25 متهما بتجارة وحيازة المخدرات في خمس محافظات.وذكر بيان للمديرية ان مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة، القت القبض على ( 25 ) متهما في محافظات ( البصرة - وواسط - وبغداد /الرصافة - وذي قار - وكربلاء ) وبحوزتهم ( اكثر من ربع كيلو غرام ) من مادة الكريستال المخدرة و( 500 ) حبة مخدرة متنوعة إضافة إلى أدوات التعاطي وأسلحة نارية غير مرخصة.واوضح انه تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 و32 / مخدرات)./انتهى9

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