بالصور.. الاعتصامات تدخل يومها العاشر للمطالبة بالعد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع من امام المنطقة الخضراء

2021/10/29 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ شهدت الاعتصامات اليوم الجمعة هدوءا نسبيا وهي تدخل يومها العاشر للمطالبة بالعد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع من امام المنطقة الخضراء./انتهى9

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