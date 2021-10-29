وزير الداخلية يوجه المرور بإصدار إجازة سوق دولية.. ويكشف عن بعض التعليمات

2021/10/29 | 17:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، مديرية المرور العامة، بإصدار إجازة سوق دولية للراغبين في حصولها.وذكر الغانمي في بيان، ان “المواطن العراقي يستحق أن يكون في طليعة الدول المتقدمة، وهذا ما نسعى إليه جاهدين، ومن ضمن حقوقه المشروعة الحصول على إجازة سوق دولية، وعليه وجهنا مديرية المرور العامة بإصدار التعليمات الخاصة بهذا الموضوع ونشرها على موقع وزارة الداخلية ليتسنى لمواطنينا الكرام الإطلاع عليها”.وأضاف الغانمي “مهما قدمنا من خدمات فهي جزء يسير من الأمانة التي في أعناقنا”.تعليمات منح اجازة السوق الدولية 1- أن يكـون نمـوذج اجـازة السـوق الدوليـة مطابقـاً للمواصـفات المذكورة فـي اتفاقيـة فينيـا للسـيـر علـى […]

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