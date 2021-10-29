2021/10/29 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، على تصريحات بعض الكتل السياسية حول زيادة مقاعدها الانتخابية بعد العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، فيما أكدت تطابق نتائج العد اليدوي مع الإلكتروني.وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "الفترة الزمنية للعد والفرز اليدوي للمحاطات المطعون بها لا يمكن التكهن بتوقيتاتها أو تحديد السقف الزمني لها"، مؤكدة أن "المفوضية هيأت طاقما كبيرا لإجراء العد والفرز اليدوي لضمان إتمام العملية بشكل سريع".وأشارت إلى أن "الحديث حول زيادة عدد مقاعد بعض الكتل السياسية غير صحيح، وأن العد والفرز اليدوي كان متطابقا مع الإلكتروني".وبشأن العد والفرز الكامل لجميع المحطات أكدت أبو سودة أن "إجراء العد الكامل لجميع المحطات يدويا بحاجة الى قانون"، مبينة أن "المفوضية تعمل وفق السياقات القانونية المحددة بها ضمن قانون ٢٠٢٠ الذي ينص على أن يكون العد والفرز إلكترونيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلق على زيادة المقاعد بعد العد والفرز اليدوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلق على زيادة المقاعد بعد العد والفرز اليدوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).