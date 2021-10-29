2021/10/29 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

🔻تعليمات منح اجازة السوق الدولية:

1- يكـون نمـوذج اجـازة السـوق الدوليـة مطابقـاً للمواصـفات المذكورة فـي اتفاقيـة فينيـا للسـيـر علـى الطرقـات لـعـام ١٩٦٨ والموقـع عليهـا مـن قبـل الـعـراق لـعـام ۲۰۱۷ وتطبيقـاً لاحكـام المـادة ( 47 / ثانيـاً / د ) ( تطبيـق أحكـام الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة ) .

٢- يكـون طـالـب الحصـول علـى أجـازة السـوق الدوليـة حـاصـل علـى اجـازة سـوق محليـة صـادرة مـن مديريـة المـرور العامـة فـي بـغـداد والمحافظـات وأن تكـون سـارية المفعـول التأكد من صحة صدورها .

3- يكون لديه جواز سفر عراقي ساري المفعول .

4- تكون مدة نفاذ الاجازة الدولية سنة واحدة فقط حسب الاتفاقية الدولية .

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5- لايجوز إستعمال هذه الاجازة داخل العراق .

6- يتم أستحصـال المبـالغ والرسـوم الخاصـة بالاجـازة الدوليـة ( مـنح لاول مـرة ) أسـتناداً 6 ـ يـتم الى الجدولين رقم ( ۱ ) و ( ۲ ) الملحقين بقانون المرور رقم ( 8 ) لسنة ٢٠١٩.

٧- يطـالـب الراغـب بالحصـول علـى اجـازة السـوق الدوليـة بالمستمسكات الثبوتيـة الاصـلية مع نسخ مصورة وهي : .

أ- أجازة سوق محلية

ب - جواز سفر عراقي

ج- هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة

ح- صور شخصية حديثة عدد ( ۲ )

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