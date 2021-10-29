القبض على عدد من الإرهابيين في بغداد

2021/10/29 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على عدد من الإرهابيين في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الرابع والعشرين للفرقة السادسة لقيادة عمليات المقر المتقدم بغداد/ الكرخ، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، من اعتقال إرهابيين اثنين بعد رصد تواجدهما ضمن منطقتي (الشهداء وأبو منيصير) في قضاء أبي غريب".

وبينت أن "الارهابيين من المطلوبين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)، والصادرة بحقهما مذكرة قبض من محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وسُلِما إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل".

وأضافت أن "قوة من فوج طوارئ بغداد الأول، اعتقل متهم بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بحجة التعيين مقابل مبالغ مالية، وجرى استدراجه وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وتسليمه الى الجهات المختصة لينال جزاءه وفق القانون".

وتابعت القيادة: "كما تمكنت قطعات المقر المتقدم من اعتقال أربعة مطلوبين في أماكن متفرقة ضمن قاطع المسؤولية، والصادرة بحقهم مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) وتسليمهم إلى الجهات ذات الطلب".

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