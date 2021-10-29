معهد أميركي يصف انتصار الصدر في الانتخابات بـ”الدهاء الاستراتيجي”

2021/10/29 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف “معهد بروكينجز” الأميركي في تقرير انتصار التيار الصدري في الانتخابات العراقية بالدهاء الاستراتيجي, مضيفا ان الانتخابات العراقية أعطت درسا صعبا لحلفاء إيران أن القوة ليست مستدامة.

ودعا التقرير “الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الى إعادة النظر في كيفية تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الجهات السياسية الفاعلة في العراق والتركيز على الحركة الاحتجاجية, واغتنام الفرصة” المتمثلة بتراجع بعض القوى والمراهنة على قوى المعتدلة التي تسيطر حاليا على جزء كبير من المشهد السياسي , مضيفا ان تحالفا كهذا من شأنه أن يعزز آفاق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في نيل فترة ولاية اخرى .

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