زيباري ردا على تقرير دولي: كردستان لا تقيد تحركات النازحين

2021/10/29 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان ديندار زيباري الانباء التي أوردها تقرير دولي حول تقييد حركة بعض النازحين في مخيمات الاقليم.

وقال زيباري ردا على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ان حكومة الاقليم لم تقيد حرية تنقل ساكني مخيمات النازحين مبينا ان غالبية النازحين يرغبون بالعودة الى مناطقهم لكن عدم توفر المستلزمات المطلوبة ومن بينها اعمار منازلهم وتوفير فرص العمل فضلا عن المخاطر الامنية تعيق بمجملها عودتهم.

وكانت المنظمة قد اعلنت في وقت سابق ان قوات الامن في الاقليم تمنع عشرات الاشخاص من الذين قضوا عقوبة السجن أو تمت تبرئتهم من تهمة الصلة بـتنظيم داعش من مغادرة المخيم للعيش في مكان آخر في إقليم كردستان في حين يخشى هؤلاء على حياتهم في حال عودتهم إلى ديارهم.

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