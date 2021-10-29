مسؤول اعلامي مصري: الزيارة المرتقبة تحمل رسائل مهمة الشعب العراقي وتقدير علمائه

2021/10/29 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط الخبير في الشؤون الاقليمية محمود الشناوي ان زيارة شيخ الازهر المرتقبة الى العراق..



قوة لوحدة الشعب العراقي لمواجهة العنف والتطرف.

وقال الشناوي ان اهمية تلك الزيارة، وهي الاولى منذ تولي الدكتور احمد الطيب منصبه شيخا للأزهر الشريف، تأتي من كونه اعلى مرجع للمسلمين السنة حول العالم، مـشـيـرا الــى ان هـنـاك مـشـتـركـات كـثـيـرة بــين الــعــراق ومــصــر وهـمـا قطبان مهمان في العالم الإسلامي.



وتشمل زيارة شيخ الازهر الأسبوع المقبل بغداد والنجف والموصل واربيل .

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