وزير الداخلية يوجه المرور بإصدار إجازة سوق دولية

2021/10/29 | 17:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، مديرية المرور العامة، بإصدار إجازة سوق دولية للراغبين في حصولها.وذكر الغانمي في بيان، ان “المواطن العراقي يستحق أن يكون في طليعة الدول المتقدمة، وهذا ما نسعى إليه جاهدين، ومن ضمن حقوقه المشروعة الحصول على إجازة سوق دولية، وعليه وجهنا مديرية المرور العامة بإصدار التعليمات الخاصة بهذا […]

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