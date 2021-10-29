ما حقيقة زيادة مقاعد كتل سياسية بعد العد والفرز اليدوي... المفوضية تجيب؟

2021/10/29 | 17:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، صحة تصريحات بعض الكتل السياسية حول زيادة مقاعدها الانتخابية بعد العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، فيما أكدت تطابق نتائج العد اليدوي مع الإلكتروني.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، اليوم (29 تشرين الاول 2021) إن "الفترة الزمنية للعد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها لا يمكن التكهن بتوقيتاتها أو تحديد السقف الزمني لها"، مؤكدة أن "المفوضية هيأت طاقما كبيرا لإجراء العد والفرز اليدوي لضمان إتمام العملية بشكل سريع".

وأشارت إلى أن "الحديث حول زيادة عدد مقاعد بعض الكتل السياسية غير صحيح، وأن العد والفرز اليدوي كان متطابقا مع الإلكتروني".

وبشأن العد والفرز الكامل لجميع المحطات أكدت أبو سودة، أن "إجراء العد الكامل لجميع المحطات يدويا بحاجة الى قانون"، مبينة أن "المفوضية تعمل وفق السياقات القانونية المحددة بها ضمن قانون ٢٠٢٠ الذي ينص على أن يكون العد والفرز إلكترونيا".

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