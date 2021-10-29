بالفيديو.. سيارة رياضية تخرج عن مسارها في البصرة وتدهس احد المتفرجين

2021/10/29 | 17:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فيديو، الجمعة، خروج عجلة عن مسارها خلال سباقات السرعة في مدينة البصرة الرياضية.

وبحسب المقطع الذي، اطلع عليه NRT عربية، اليوم (29 تشرين الاول 2021)،فإن " العجلة خرجت عن مسارها بسبب السرعة الشديدة وفقدان السائق السيطرة عليها في مدينة البصرة الرياضية".

واظهر المقطع، "دهس السيارة المسرعة خلال خروجها من المسار أحد المتفرجين، فيما هرع اخرون الى موقع الحادث لتقديم المساعدة".

خروج عجلة عن مسارها خلال سباقات السرعة في مدينة البصرة الرياضية.



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— Dilshadgoran (@Dilshadgoran1)

October 29, 2021

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