الداخلية تعلن تعليمات منح إجازة السوق الدولية

2021/10/29 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1- أن يكـون نمـوذج إجازة السـوق

الدوليـة مطابقـاً للمواصـفات

المذكورة فـي اتفاقيـة فيينا للسـيـر

علـى الطرقـات لـعـام 1968 والموقـع

عليهـا مـن قبـل الـعـراق لـعـام 2017

وتطبيقـاً لاحكـام المـادة ( 47

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