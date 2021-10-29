العراق يدعم الطاقة النظيفة وحماية المناخ خلال المؤتمر الوزاري في الصين

2021/10/29 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، خلال

مشاركتها في المؤتمر الوزاري الثاني

لطاقة الحزام والطريق الذي نظمته إدارة

الطاقة الوطنية لجمهورية الصين

الشعبية، حرص العراق على مواكبة التطور

العالمي في التحول نحو

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