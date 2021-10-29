2021/10/29 | 17:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات طائرة بدون طيار ثورات بركانية داخل فوهة بركان كومبر فيجا الواقع في لا بالما بإسبانيا.

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