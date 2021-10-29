السيد القبانجي: نرحب بالتفاوض بين اقطاب البيت الشيعي وندعو لمراجعة الخطط الامنية والاستخباراتية في المقدادية

2021/10/29 | 17:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام جمعة النجف الاشرف سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، الى مراجعة الخطط الاستخباراتية والامنية لمنع تكرار مثل حادثة المقدادية، وحمل الحكومة المركزية والمحلية لبابل مسؤولية اقامة مهرجان بابل لما فيه من معصية وارتكاب محرمات، مرحبا بالتفاوض بين اقطاب البيت الشيعي.وادان السيد القبانجي، “اقامة مهرجان بابل لما تضمن […]

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