الصدر يأمر بغلق جميع مقرات سرايا السلام باستثناء 4 محافظات

2021/10/29 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إغلاق مقرات “سرايا السلام” كافة باستثناء 4 محافظات.وبحسب وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، قال الصدر، إنه “تقرر كخطوة أولى غلق مقرات سرايا السلام كافة عدا محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين (سامراء) والعاصمة بغداد”.

وأضاف، “يمنع اي مقر او حمل سلاح في غير هذه المحافظات بل وفي المحافظات المقدسة أيضا (كربلاء والنجف) الا بالتنسيق مع القوات الأمنية”.

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