2021/10/29 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني غضب وقلق ومخاوف أمريكية من نجاح التجربة الصينية، بإطلاق صاروخ أسرع من الصوت يدور حول الأرض، إذ نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قلق أمريكي من صاروخ الصين الجديد المركز الخبري الوطني.

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