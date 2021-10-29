كردستان: فتح تحقيق في وفاة معلمة بعد أسبوعين من تلقي لقاح ’فايزر’

2021/10/29 | 17:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شكلت مديرية صحة السليمانية، الجمعة، لجنة طبية للتحقيق في وفاة معلمة، بعد أسبوعين من تلقي لقاح "فايزر".

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وتدعى المعلمة "نيركز محمد"، وتبلغ من العمر 34 عاماً، تدهورت صحتها بعد اسبوعين من تلقيها اللقاح إثر تجلط الدم، ما أدى إلى وفاتها، وذلك بحسب رواية عائلتها.

وقال فرياد محمد شقيق المعلمة في تصريح للصحفيين أثناء مجلس العزاء، ترجمه "ناس كورد" (29 تشرين الأول 2021)، إن "شقيقته تلقت الجرعة الثانية من اللقاح، واصيبت على اثرها بالصداع الشديد، حيث تبين فيما بعد أنه ناجم عن تجلط الدم الذي بلغ 2800 في حين أن الوضع الطبيعي لكل انسان هو ما دون الـ 500، ما اثر على الدماغ والقلب وتسبب بوفاتها".

وأكد شقيقها أنه "تم الاحتفاظ بسجل علاجها وفحوصاتها في المختبر، حيث تلقت 210 لقاحات أثناء فترة العلاج بمعدل 15 لقاحا في اليوم الواحد وسنرسل الملف لمستشفيات خارجية وبعد صدور النتائج سيكون لنا موقف نهائي".

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