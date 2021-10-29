دب يغافل صياد غزلان بمخبئه فوق شجرة ويعضه في ظهره.. شاهد ما حدث

2021/10/29 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنه ليس بالشيء الذي يريد الصيادون رؤيته عندما يكونون في منصة برج لصيد الغزلان.في ولاية ويسكونسن الغربية كان دب أسود فضولي يتجول في أسفل موقع تمركز صياد.استغرق الأمر بضع ثوانٍ للدب الفضولي لتسلق شجرة ومباغتة صياد كان هناك في الأعلى وقام بتذوقه! تشاركنا جينيفر هوف من قناة KARE القصة والتي حصلت على لقاء مع الصياد.

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