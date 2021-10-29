التجريف يحاصر الأراضي الزراعية

2021/10/29 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان أعلنت مديرية الزراعة في محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، أن تحويل الأراضي الزراعية إلى قطع سكنية أثر سلباً على الواقع الزراعي والأمن الغذائي في البلاد. وأوضح رئيس قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة النجف الأشرف ثامر عظيم الكلابي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تحويل الاراضي الزراعية الى قطع سكنية أثر سلبا على الواقع الزراعي والأمن الغذائي في البلاد"، مبينا أن "هناك مشكلة في الاراضي الزراعية التي تترك دون زراعة بسبب النزاعات العشائرية والارث". وأضاف، أن "مشكلة المياه الدولية مع بعض دول الجوار، تركت ايضا تأثيرا سلبيا على واقع الزراعة". وأكد الكلابي أهمية "اعداد برامج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عبر تحسين طبيعة الأرض وتوفير المياه، ومعالجة ارتفاع ملوحة التربة، وتحسين قنوات البزل والتصريف، من خلال تبني التقنيات الحديثة ومعالجة مشكلة تسليم المستحقات المالية للمزارعين"،لافتا الى أن "انخفاض نسبة المنتوج الزراعي الذي ساهم في قلة العائدات المالية في العراق، أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي، وانخفاس مستوى التعليم للمزارعين". وأشار إلى أن "هذه العوامل دفعت بالكثير من المزارعين الى ترك مهنة الزراعة، والبحث عن مهن اخرى". ويؤكد خبراء في الأمن الغذائي أن "التوسع السكاني وقلة الانتاج الزراعي المحلي ينذران بالخطر ويهددان الأمن الغذائي. وبحسب توقعات وزارة التخطيط ، فإن زيادة ملحوظة في عدد سكان العراق تصل الى اكثر من مليون نسمة سنويا، تزداد معها حاجة السكان الى البحث عن سكن لهم، الامر الذي دفع العديد من السكان الى شراء أراض زراعية وتحويلها الى قطع سكنية. ويقول صاحب محل بيع العقارات "ابو محمد": "لدينا المئات من الدونمات الزراعية تم تجريفها وتوزيعها كأراض سكنية، وتحولت الى أحياء تضاف الى الأحياء الاخرى في اطراف مراكز المدن والريف". من جانبه أكد المواطن حيدر الموسوي، أن "اللجوء الى شراء الاراضي الزراعية يعود الى انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الاراضي المخصصة للسكن داخل مراكز المدن"، منوها بأن "اسعار قطع الاراضي السكنية ارتفعت الى اضعاف ما كانت عليه في وقت سابق". بدوره قال الخبير الاقتصادي علي سلام، إن "شراء الاراضي الزراعية، أصبح واقعا، رغم أن اغلب هذه الاراضي غير مسجلة بدوائر التسجيل العقاري"، مشددا على أن "تجريف الاراضي الزراعية يساعد على انحسار الزراعة ويهدد الامن الغذائي ويزيد من اعتماد البلد على الاستيراد".

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