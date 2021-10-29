المفوضية: اجراء العد الكامل لجميع المحطات يدويا بحاجة الى قانون

2021/10/29 | 18:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، على ان إجراء العد الكامل لجميع المحطات يدويا بحاجة الى قانون، مبينة ان الحديث حول زيادة عدد مقاعد بعض الكتل السياسية غير صحيح.وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن “الفترة الزمنية للعد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها لا يمكن التكهن بتوقيتاتها أو تحديد السقف […]

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