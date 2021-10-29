النقل تعلن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتجاوزين على اراضي السكك

2021/10/29 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة النقل، اليوم الجمعة، باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين على اراضي السكك.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم): "وجهت وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق، لجنة التجاوزات في المنطقة الشمالية بإتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة للمتجاوزين على الاراضي والدور وخطوط السكك".

و قال مدير عام السكك، طالب جواد كاظم الحسيني، بحسب البيان، إن "ذلك جاء حسب توجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي؛ حيث شرعت لجنة التجاوزات في المنطقة الشمالية بتوجيه انذارات عاجلة للمتجاوزين بالازالة والاخلاء للدور المشيدة على اراضي محرمات وخطوط السكك".

وتابع: "واتخاذ الاجراءات القانونية والغرامات على المتجاوزين لكون هذه التجاوزات تعرقل سير القطارات"، مردفا: "حيث ستبدأ الازالة من محطة تلول الباج الى محطة ربيعة".

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