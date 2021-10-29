بالفيديو.. بيان السيد الصدر بغلق مقار سرايا السلام في عموم العراق باستثناء 4 محافظات

2021/10/29 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن زعيم التيار الصدري السيد، مقتدى الصدر، عن غلق مقار سرايا السلام في عموم العراق باستثناء 4 محافظات.

وذكر الصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ليكون درساً بليغاً في السياسة من جهة، وإدارة الدولة من جهة اخرى، بل هي بادرة خير وحسن نية مني، ودفعاً لما يشيعه البعض عني بأنني ادير الدولة واسيس العباد بواسة المليشيات أقول:-

بعد التحية والاكرام لاخوتي في سرايا السلام، ادعو الله ان يحرسهم بعينه التي لا تنام وان يبقيهم في خدمة الأنام".

وتابع: "أما بعد، فانني اعلن:- وكخطوة اولى عن غلق كل مقرات سرايا السلام وعودتهم كأفراد في التيار الصدري ومع باقي اخوتهم، عدا المحافظات التالية:-

النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وصلاح الدين (سامراء) والعاصمة الحبيبة بغداد، ليكون لنا منها موقفا آخر ان بقيت الحياة".

وأضاف أنه "اقتضى التنويه بمنع أي مقر او حمل سلاح في غير هذه المحافظات، بل وفي المحافظات المقدسة أيضاً الا بالتنسيق مع القوات الأمنية ومن دون إشهار سلاح او تدخل فيما لا يخصهم، على ان يطبق ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ هذا البيان".

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